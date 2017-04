Angel Baby

Angel Baby nació y creció en el área de la Bahía de San Francisco, es graduada de la Universidad de California Santa Barbara.

Por 14 años, Angel Baby ha sido la conductora de programas radiales en varios mercados como San Francisco, Las Vegas, Dallas y Phoenix.

Angel Baby was born and raised in the San Francisco Bay Area and is a graduate of the University of California at Santa Barbara.

Posee un talento versátil, Angel Baby es parte de la población joven, bilingüe y bicultural con la que se conecta todos los días. La conductora radial apoya a productos en las comunicaciones, entretenimiento y categorías de bebidas, por nombrar algunos.



Además del programa de radio, Angel tiene un segmento de entretenimiento, "Chisme de la Semana", en el noticiero Univision Arizona a las 10 pm los domingos.

Como fanática de los deportes, Ángel también es conductora del segmento "Contacto Deportivo Arizona".